Taremi fa infuriare Inzaghi: il retroscena sull'attaccante dopo Inter Genoa

di Redazioneancora male: l’attaccante iraniano ha fatto saltare i nervi al tecnico dell’Simonela gara contro ilFuria Simonecontro, il mister dell’non ha mantenuto la rabbia nei confronti del suo attaccante iraniano durante, che ha visto il centravanti ex Porto ancora in difficoltà:«Faper almeno 2 palloni mal gestiti, quasi con leggerezza. Fallisce il 2-0 e non è una novità, purtroppo per: febbraio è finito senza un gol su azione» ilde La Gazzetta dello sport sulla tensione tra. Non una novità per Mehdi, che continua a restare fermo a quota 0 gol su azione, se non uno in Supercoppa. Per il resto sono arrivate solo due reti, una in campionato e una in Champions League, entrambe su calcio di rigore.