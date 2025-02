Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento in via Emilia a Modena. Due donne gravissime: incastrate tra le lamiere

, 23 febbraio 2025 – La dinamica non è chiara: vi è stato unviolento a seguito del quale un’auto, con a bordo duedi 71 anni, è finita in un fossato. Entrambe le pensionate sono ora in rianimazione, in prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara e i carabinieri stanno indagando per capire se chi si trovava alla guida dell’altro mezzo, un Suv che ha tamponato la vettura con a bordo le anziane rimaste gravemente ferite, si sia allontanato a piedi, come ‘suggerito’ da alcuni testimoni. La dinamica dell’incidente Il grave incidente si è verificato venerdì notte, intorno all’1 sulla via, al confine con San Cesario. Le signore stavano viaggiando a bordo del mezzo quando, nei pressi del Mac2, sono state tamponate violentemente dal Suv che procedeva alle loro spalle.