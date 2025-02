Udinetoday.it - Talmassons perde anche contro Firenze e dice addio (per ora) alla Serie A1

La CDAFVG esce con una sconfitta per 1-3il Bisontedall’ultima gara interna della stagione. Consueto starting six per coach Leonardo Barbieri che sceglie Eze al palleggio, Storck opposto, Pamio e Strantzali schiacciatrici, Kocic e Botezat centrali con Ferrara libero.