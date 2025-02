Lopinionista.it - Tajani: “Afd nemico dannoso per Germania, Italia e Ue”

ROMA – “Mi auguro che invinca la Cdu, che Merz sia cancelliere, una guida seria. Guai ai fondamentalismi, guai a Afd che dice che bisogna uscire fuori dall’euro, che abbiamo un debito pubblico alto. Guardiamo chi è, chi è: Afd èsia per l’che per lache per l’Europa”.E’ quanto ha detto il segretario di Forzae Ministro degli Affari Esteri, Antonio, intervenendo all’evento “Le radici cristiane, il futuro dell’Europa. Forzaverso il congresso del Ppe”, in corso a Pietrelcina (Bn).L'articolo: “Afdpere Ue” L'Opinionista.