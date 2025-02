Oasport.it - Tadej Pogacar vince l’UAE Tour: “Niente corse a tappe fino al Delfinato. Con il vento di oggi…”

ha vinto la settima e ultima tappa del, imponendosi in maniera magistrale sulla salita di Jebel Hafeet. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato sull’ascesa simbolo di questa corsa di livello World, piazzando una micidiale rasoiata quando mancavano 7,8 chilometri al traguardo. Il Campione del Mondo ha dettato legge nonostante ilcontrario e le pendenze insidiose (6,6% di media e punte di 11%).L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha ottenuto la seconda affermazione stagionale dopo che quattro giorni fa si era imposto in salita a Jebel Jais e ha naturalmente conquistato la classifica generale della corsa a, precedendo il nostro Giulio Ciccone (oggi fantastico secondo) di 1’14”. Siamo soltanto all’inizio della stagione, ma il 26enne è già in forma strepitosa e ha fatto capire di volere replicare i funambolici risultati ottenuti lo scorso anno.