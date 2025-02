Oasport.it - Tabellone WTA Merida 2025: Cocciaretto al via, Sakkari e Navarro sulla strada

Sorteggiato nella notte ilprincipale del WTA 500 di, in Messico, Paese che sta mettendo in piedi numerosi tornei di un certo livello spesso. Il tutto anche senza avere una reale superstar da apprezzare, il che fa capire quanto sia importante lo sforzo di chi organizza.Un’italiana al via c’è: si tratta di Elisabetta, opposta subito alla polacca Magda Linette.irto di pericoli per la marchigiana, perché oltre alla polaccaci sono Mariaed Emma, con la greca decisa a invertire una lunga crisi di risultati e l’americana che, quarti Australian Open a parte, non ha proprio brillato finora.Stante la situazione, della parte alta non proprio in forma possono approfittare Paula Badosa e Beatriz Haddad Maia, ma anche Donna Vekic nella parte bassa.