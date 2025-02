Oasport.it - Tabellone WTA Austin 2025: torna Petra Kvitova, Pegula prima del seeding nel torneo del caos Keys

L’ATX Open diè indubbiamente agli onori delle cronache, pur essendo semplicemente un WTA 250. I motivi fondamentali sono due, ben distinti tra loro: il primo si lega al ritorno di, con la due volte campionessa Slam che si rivede per lavolta da madre di Petr, venuto alla luce nello scorso luglio.L’altro è legato a chi non c’è: Madison. Funziona così: nei 250 possono oggi giocare solo le giocatrici fuori dalle top 30 se contemporaneamente c’è un WTA 500. Da ciò sono esenti le giocatrici campionesse in carica oppure del Paese organizzatore e al massimo una dall’11° al 30° posto. La campionessa degli Australian Open era nell’entry list, ma la sua vittoria l’ha mandata in top ten. E, paradossalmente, ne ha provocato l’esclusione da questoin virtù di una regola che si dipana sempre più nella sua assurdità.