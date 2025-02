Tabellone Wta Austin 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Wta 250 diche prenderà il via il 24 febbraio. Nessuna italiana giocherà in questo appuntamento sul cemento rapido americano. Favorita incontrastata la padrona di casa Jessica Pegula. La statunitense numero 6 del mondo è l’unica top 30 ine non dovrebbe avere particolari difficoltà nel prendersi il torneo di casa. Qualche insidia inc’è sempre. Bernarda Pera ha perso tantissime posizioni in classifica, ma potrebbe esaltarsi in un potenziale derby americano. Al momento occupa la 77ª posizione Wta. La romena Sorana Cirstea è un’avversaria sempre difficile da battere, ma ha certamente meno armi di Pegula. Difficile aspettarsi un acuto della veterana australiana Ajla Tomljanovic, che in una partita impostata su pochi punti sa dire sempre la sua.