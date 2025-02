Tabellone Wta 500 Merida 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Wta 500 diche prenderà il via il 24 febbraio. C’è un’italiana direttamente iscritta al main draw e si tratta di Elisabetta Cocciaretto. Parterre di buon livello in Messico con Emma Navarro testa di serie numero 1. La grande contendente al titolo sarà Paula Badosa, che è tornata stabilmente in top ten dopo essere uscita dalla top 100 al termine del 2023. Sul cemento sudamericano Beatriz Haddad Maia, numero 3 del, potrebbe fare fatica, in attesa della stagione su terra. Donna Vekic è la quarta forza del seeding. La croata ha capacità maggiori rispetto ad Haddad Maia su cemento e potrebbe insidiare anche Navarro e Badosa nella contesa per il titolo. Più indietro nel pronostico la polacca Magdalena Frech e l’ucraina Marta Kostyuk.