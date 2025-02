Oasport.it - Tabellone ATP Santiago 2025: Darderi di scena sulla terra cilena

Leggi su Oasport.it

Sorteggiato ildell’ATP 250 didel Cile, che finisce inevitabilmente “schiacciato” da Acapulco e Dubai come collocazione, ma che vede pur sempre la partecipazione di diversi nomi di rilievo per quel che riguarda il pianetarossa.A prendere il via, in quota Italia, c’è Luciano, subito opposto a uno dei nomi che in Portogallo è motivo d’interesse, Jaime Faria, ventunenne di Lisbona che a Rio si è spinto fino ai quarti di finale inserendoci anche lo scalpo di Munar, ultimamente in buona forma. La zona di quarti di finale è quella di Pedro Martinez, ma ci sono anche Djere e (più nell’immediato) Seyboth Wild.A comandare ilFrancisco Cerundolo, ma per l’argentino era difficile immaginare uno spot di quarti peggiore: al di là di un secondo turno fattibile, uno tra il padrone di casa Cristian Garin e il connazionale Tomas Martin Etcheverry può essere l’avversario nel secondo match (partirà dal secondo turno).