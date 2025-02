Oasport.it - Tabellone ATP Acapulco 2025: sorteggio brutto per Arnaldi. Cobolli spera, Musetti più fortunato

Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 500 di, che da anni ha effettuato il passaggio dalla terra al veloce. In Messico arrivano diversi giocatori di livello per quella che ormai è una lotta senza soluzione di continuità con Dubai a chi riesce a rendere il proprio cast di maggior prestigio.che peggiore non poteva essere per Matteo, costretto a sfidare subito il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, con il quale va a confrontarsi per la prima volta. Va detto che si tratta di uno spot ricchissimo di insidie per il numero 2 del mondo, dal canadese Denis Shapovalov (se in forma) al vincitore del derby ceco tra Tomas Machac e Jakub Mensik.Per Flavioè parimenti una questione complicata, ma almeno una punta di sorriso c’è. Questo perché con Ben Shelton i precedenti sono favorevoli: un 2-0 nel quale uno dei due precedenti risale alla semifinale del 500 di Washington dello scorso anno, vinta dall’italiano in rimonta.