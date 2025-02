Perugiatoday.it - Superlega, ancora guai in casa Sir: Russo dovrà essere operato

Che la stagione si stia rivelando più complicata del previsto per la Sir Susa Vim Perugia era un fatto ampiamente assodato, ma questo contrattempo, di cui si è venuti a conoscenza soltanto al termine della sfida con Monza, vinta per 3-1, rischia di complicare non poco i piani di coach Lorenzetti.