Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega dominatore a Phillip Island: “La mia pista preferita, feeling perfetto con la moto”

Leggi su Oasport.it

ha aperto il Mondiale2025 da autentico, firmando l’en-plein degno dei grandi fuoriclasse in occasione del GP d’Australia. Il centauro si è infatti reso protagonista di un magistrale filotto sul circuito di: dopo aver dettato legge nella gara-1 disputata ieri, il 25enne ha dominato anche la Superpole Race e la gara-2 che hanno animato la domenica sull’esigente circuito in terra oceanica.L’alfiere della Ducati ha conquistato 62 punti in un fine settimanae naturalmente svetta in testa alla classifica generale con 26 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Alvaro Bautista, mentre Andrea Iannone è a -27 e Danilo Petrucci a -31. La trasferta più lunga del campionato ha premiato il nostro portacolori, che cercherà di replicarsi il 29-30 marzo a Portimao (Portogallo), sede della seconda di dodici tappe.