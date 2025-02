Superbike Bulega completa una splendida tripletta a Phillip Island | due podi per Iannone Razgatlioglu out in gara-2

Leggi su Sportface.it

Weekend perfetto per Nicolò, che inaugura la stagione 2025 dicome meglio non avrebbe potuto. A, infatti, dopo la pole e la vittoria di ieri in-1, il pilota italianouna superfacendo sue anche la Superpole Race e-2. L’alfiere della Ducati del team Aruba chiude ladomenicale davanti al compagno di scuderia Alvaro Bautista, che in precedenza aveva faticato in Superpole Race. Rispetto a ieri, il vantaggio diè più ridotto, a due secondi e mezzo, ma tanto basta per uscire dal primo round stagionale con il pieno dei punti.Un gran colpo per, che sfrutta al meglio anche l’uscita di scena di Toprakin-2. Il turco della Bmw, comunque in difficoltà fin dal via, uscendo anche di pista nel corso del dodicesimo giro, deve arrendersi per un problema meccanico.