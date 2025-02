Firenzetoday.it - Sunday blues al The Square con dj Red Soul

Leggi su Firenzetoday.it

Al The, in collaborazione con Addictedto, il primo appuntamento con DJ Red! Una serata per scacciare via i pensieri e rimandare l’inizio della nuova settimana, lasciandosi trasportare dal ritmo coinvolgente della musica e del ballo.Dai suadenti slowall’energia dello.