Sul fine vita il Parlamento ha staccato la spina

di Paola Siotto“Ingabbiato, con la mente sana, in un corpo che non funziona”. E’ unadignitosa?A chi spetta valutare la dignità di un’esistenza ormai totalmente dipendente dall’intervento di terzi o dall’ausilio di macchinari per poter attendere alle normali attività umane: mangiare, bere, lavarsi, leggere, esprimersi, urinare, defecare, respirare? Lasciando in disparte, ma non perché prive di importanza, tutte le attività quotidiane, quelle che rientrano nell’area della cosiddetta normalità, talmente ordinarie da risultare, per gli altri, quasi scontate, automatiche, fisiologiche per non dire banali.Quando la dignità umana, annientata, atrofizzata da una malattia neutralizzante dellastessa,intesa come Libertà, deve fare i conti con il limite paternalistico della “sacralità” della (non)? ma quale? Laad ogni costo, costi quel che costi, di un corpo che non risponde all’Anima.