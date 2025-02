Internews24.com - Sucic Inter, il centrocampista torna in campo: «Mi sento bene, posso essere felice ora…»

di Redazione, ilin: «Miora.» Le parole delGiornata dolce amara per il neo acquisto dell’, Petar, che ritrova ilper una buona mezz’ora, ma vede la sua Dinamo Zagabria perdere per 0-4 suldel Rijeka. Nel post partita, ilha parlato cosi ai microfoni di Max SportLE PAROLE- «È difficile dire qualsiasi cosa dopo una partita come questa. Innanzitutto devo scusarmi a nome di tutta la squadra. Abbiamo iniziatola partita, abbiamo dettato il ritmo, ma credo che l’arbitro abbia ucciso la partita. Avevamo un uomo in meno e quando giochi un derby e ti ritrovi sotto con meno giocatori, è difficile recuperare. Abbiamo provato e riprovato, ma questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere.