Studio sui passeggeri : "Viaggiare in mare aumenta il benessere"

Cunard, compagnia di crociere premium britannica rappresentata in esclusiva per l’Italia da Gioco viaggi, ha affidato allointernazionale Walnut unlimited una ricerca a bordo dell’iconica Queen Mary 2 coinvolgendo 40 ospiti di tutto il mondo durante una traversata transatlantica, con l’obiettivo di esplorare i benefici tangibili del viaggio slow. La ricerca ha rivelato che bastano solo cinque giorni inper migliorare la qualità di vita e salute in ogni ambito. I principali risultati dellohanno evidenziato: miglioramento del 29% nella capacità di richiaparole, indicando un aumento delle prestazioni della memoria a breve termine; aumento del 125% nelle capacità di ragionamento logico e spaziale complessi; miglioramento del 14% nella concentrazione durante compiti visivi; la capacità di rilassamento èta del 158%, mentre i livelli di stress fisiologico complessivo sono diminuiti del 35%.