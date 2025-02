Ilgiorno.it - Strada cantonale chiusa, ragno meccanico in campo per rimuovere la frana

Porto Ceresio, 23 febbraio 2025 – Si annuncia un’altra settimana di passione per i frontalieri varesini diretti in Svizzera e costretti a modificare le loro abitudini per lache ha interrotto lache da Riva San Vitale conduce a Brusino Arsizio, in territorio elvetico. Per cercare di rendere più veloce il distacco del materiale dal Sasso, circa 3mila metri cubi di terra e roccia, si è deciso anche di pompare acqua dal Ceresio per far scivolare il fronte franoso. Gli addetti alla manutenzionele, con l’aiuto dei pompieri del centro di soccorso Mendrisiotto e sotto il controllo dell’ufficio del geologo, hanno realizzato un sistema di tubi per pompare l’acqua dal lago a monte dellain questo modo hanno favorito il distacco del 30% del materiale. Si punta sull’escavatore Una soluzione che però è stata successivamente rivista e abbandonata e ora a Brusino si è deciso d’intervenire con uno speciale escavatore, unche dovrebbe essere in grado di spingere in maniera controllata i detriti a valle.