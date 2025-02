Juventusnews24.com - Storari: «L’eliminazione dalla Champions pesa. Dirigenza? Ferrero e Scanavino non sono mai stati in una società di calcio, Manna e Allegri sapevano cosa voleva dire Juventus. Su Vlahovic…»

di RedazioneNews24Marco, dirigente della Juve, ha parlato in vista del match contro il Cagliari: tutte le dichiarazioni dell’ex portiereL’ex portiere e attuale dirigente della Juve Marcoha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari.SU CAGLIARI-JUVE – «La Juve è in un momento un po’ difficile dopochesulla testa di calciatori e. Il campionato è un’altra, c’è la possibilità di raggiungere l’obiettivo entrando tra le prime quattro. Sarà sicuramente un a partita difficile perché giocare a Cagliari non è mai semplice».SULLA– «Mi aspettavo delle difficoltà perché è cambiato un po’ tutto.cambiati i dirigenti, ora l’unico con estrazione calcistica è Giuntoli. L’amministratore delegato e il presidente nonmaiin unadiper loro stessa ammissione e questo conta molto.