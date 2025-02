Ilgiorno.it - Stop ai treni tra Lecco e Sondrio, caos bus sostitutivi: troppi passeggeri, pochi mezzi. Ma è solo un antipasto di cosa succederà in estate

Varenna (Lodi) – Male la prima per i bus al posto deisulla. Male anche la seconda. E per le repliche estive si preannuncia un possibile disastro. Sia venerdì, che ieri, studenti, lavoratori, soprattutto tanti turisti sono rimasti a lungo pericolosamente in coda in mezzo alla strada in attesa delle navette trae Dervio e viceversa. Si tratta degli autobusdeiche viaggiano avanti e indietro anche oggi tra le stazioni diappunto, Mandello del Lario, Olcio, Lierna, Fiumelatte, Varenna - una delle mete più gettonate durante i fine settimana - e Bellano, in seguito all’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea da venerdì fino a oggi per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.