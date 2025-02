Ilgiorno.it - Stazione San Giovanni. Studio per l’accessibilità

Leggi su Ilgiorno.it

Il Comune di Como ha presentato un progetto per miglioraredellaSan, il principale scalo cittadino. Palazzo Cernezzi ha aderito al bando "Iniziativa multimodale urbano" di Regione Lombardia per il finanziamento d’interventi finalizzati a incrementare la qualità l’efficienza e la copertura della mobilità urbana e dei trasporti pubblici per i nodi ferroviari. L’intervento prevede la realizzazione di un ascensore, una scala mobile nel piazzale San Gottardo, all’esterno della, per consentire ai viaggiatori un ingresso più agevole, è inoltre prevista una velo. La proposta di Palazzo Cernezzi è stata ammessa alla fase istruttoria tecnica insieme ad altri 18 progetti. Il bando prevede finanziamenti a fondo perduto per 41 milioni di euro.