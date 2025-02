Stati Uniti, apre in Colorado il primo museo del Nord America dedicato a Leonardo da Vinci

Leggi su Ildenaro.it

Ile unicodadelaprirà a Pueblo, in, il prossimo autunno. Ilpresenterà mostre interattive e repliche a grandezza naturale basate sui disegni e gli schizzi dell’artista e scienziato del Rinascimento. L’approccio dell’istituzione sarà incentrato su scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (Steam) come guida educativa alla risoluzione dei problemi. L’ex Professional Bull Riders Center vicino all’Historic Arkansas Riverwalk diventerà la nuova sede deldaMuseum of North, accompagnato da un caffè all’aperto. I progetti per la nuova istituzione sonoapprovati in via definitiva dalla Commissione per lo sviluppo economico del. “Questa approvazione ci permette di portare avanti il nostro progetto di creare un’esperienza interattiva ed educativa che celebra il genio dida– ha dichiarato Joe Arrigo, presidente del consiglio di amministrazione del SouthernScience Center, al ‘Springs Gazette’ – Crediamo che questosarà un’aggiunta innovativa per la comunità di Pueblo nei settori dell’educazione Steam e un’attrazione significativa per i visitatori provenienti da tutto il”.