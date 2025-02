Napolitoday.it - Starter per neon contenenti quasi 100 involucri di crack: la scoperta e l’arresto nel cuore di Napoli

La Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.In particolare, i Falchi della Squadra Mobile durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nella serata di venerdì in.