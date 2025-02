Biccy.it - Starstruck e Raid The Cage: cosa sono i due nuovi programmi di Amadeus per Nove

Leggi su Biccy.it

sudopo il Suzuki Music Party, il quotidiano Chissà Chi È e la nuova edizione de La Corrida è pronto a tornare con altri due. Lo ha annunciato Laura Carafoli, boss di WBD, fra le pagine de Il Mesaggero. I dueshowinediti per la tv italiana eThe.Il primo si tratta di una competizione in cui concorrenti non famosi, accomunati dalla passione per il canto e le imitazioni vocali, si sfidano interpretando grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale. A rendere il programma ancora più particolare è il fatto che i partecipanti non si limitano a eseguire semplici cover, ma devono trasformarsi completamente nei loro idoli, cercando di replicarne voce, timbro e presenza scenica. E lo faranno cantando una canzone con altri due loro colleghi.