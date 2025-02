Ilrestodelcarlino.it - Squadra in ripresa, pareggio a Renate

1 REGGIANA 1: Rossi, La Ruffa, Stagi, Meloni, Mariani, Deviardi (43’ st Martinazzi), Garavello, Pellegrino (21’ st Ortelli), Murante (16’ st Pietropoli), Marchettia (16’ st Bassani), Carta. A disp. Alfieri, Cristiano, Fortunato, Oleoni, Ornaghi, Viganò. Lodi, Falcone. All. Savoldi. REGGIANA: Rubboli, Ferretti (29’ st Zingone), Maggiore, Agnesini, Merengolo (38’ st Alfani), Gueye, Pigati, Shaibu (28’ st Biolchi), Kljajic, Tessitori (38’ st Penta), Fitto (28ì st Fontanini). A disp. De Falco, Legati, Cavaliere, Natale, Sula, Majdenic. All. Turrini. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Reti: 20’ Kljajic (REG), 25’ Marchettia (REN). Note: ammoniti Tessitori e Ferretti. La Primavera della Reggiana (18) si conferma in, strappando il pari sul campo del(35), terzo della classe.