Iltempo.it - Spring la scintilla per la città

Leggi su Iltempo.it

Piccola, accessibile e con costi alla portata di tutti in grado di far entrare l'auto elettrica in ogni famiglia. E' questo l'obiettivo della, city EV del marchio Dacia, che non a caso è la “cittadina” elettrica più venduta in Italia. Pensata come alternativa alle costose “elettriche” che faticano a far breccia nel mercato anche a causa delle normative europee non esattamente chiare, si evolve all'insegna dei soliti canoni vincenti del marchio: praticità, costo contenuto e facilità di utilizzo. La capacità di Dacia è stata quella di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, con questa piccola proposta in grado di elettrificare una famiglia con meno di diciottomila euro: il prezzo di ingresso è fissato a 17.900 euro (versione da 45 cv). La piccolasi conferma così simbolo della mobilità accessibile e sostenibile, continuando la propria traiettoria di successo commerciale.