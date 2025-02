Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari domenica 23 febbraio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

23, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per il biathlon, con le mass start, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, per lo sci freestyle, per lo slittino, per lo slittino naturale, per lo speed skating e per il salto con gli sci.A Lenzerheide, in Svizzera, si chiuderanno i Mondiali 2025 di biathlon: alle ore 13.45 si terrà la penultima gara della rassegna iridata, ovvero la 12.5 km mass start femminile, e l’Italia, dopo il forfait di Dorothea Wierer, schiererà al via soltanto Michela Carrara.Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseAlle ore 16.05 si terrà la 15 km mass start maschile, ultima gara iridata, con due azzurri che si sono qualificati per la gara conclusiva del: Tommaso Giacomel ha diritto a partecipare in quanto medagliato nel corso della rassegna iridata (argento nell’individuale) ed avrà il pettorale numero 4, mentre Lukas Hofer ha staccato il pass in virtù dei punti ottenuti ai Mondiali ed indosserà il 28.