Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

23ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con il torneo ATP di Rio de Janeiro, il ciclismo con la Volta ao Algarve, gliinvernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle e lo speed skating, e tanto altro ancora.Prosegue alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: nella terza giornata gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare la Francia nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseA Lenzerheide, in Svizzera, si chiuderanno i Mondiali 2025 di biathlon: alle ore 13.45 si terrà la penultima gara della rassegna iridata, ovvero la 12.5 km mass start femminile, e l’Italia, dopo il forfait di Dorothea Wierer, schiererà al via soltanto Michela Carrara.