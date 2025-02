Sport in tv domenica 23 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,232025. Tanto spazio ancora agliinvernali, con lo slalom femminile a Sestriere e il Super-G maschile a Crans Montana, oltre ai mondiali di biathlon a Lenzerheide con la mass start femminile e maschile. Poi, spazio alla Serie A con le partite della 26esima giornata, oltre a tutto il calcio estero e alle serie inferiori. Ancora, si chiude l’UAE Tour di ciclismo, così come i tornei di tennis a Dubai, Doha e Rio de Janeiro. Alle 16, inoltre, ecco la super sfida dell’Olimpico tra Italia e Francia per il Sei Nazioni, mentre in serata spazio anche a volley e basket, con l’ultima partita dell’Italia nelle qualificazioni a Eurobasket.in tv23digliFACE.