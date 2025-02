Ilgiorno.it - Sport e adrenalina all’E-Work Arena. Si sfidano le stelle del taekwondo

Un grande weekend diè in corso a Busto Arsizio, dove è in svolgimento questo fine settimana la decima edizione dell’Insubria Cup. Uno degli eventi più prestigiosi a livello nazionale e internazionale per lodi origine coreana. Tra ieri e oggi sipresso l’E-circa 1.100 atleti di alto livello provenienti da Italia (con 18 regioni su 20 presenti), Francia, Spagna e San Marino.dizione 2025 partecipano 158 societàive, con atleti suddivisi in diverse categorie di peso e di età. Tra i partecipanti campioni di livello nazionale e giovani promesse del, per uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico. Il modo migliore per celebrare un decennio di successi. In questi 10 anni di competizioni infatti l’Insubria Cup ha visto la partecipazione di oltre 11mila atleti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Lussemburgo, Austria, San Marino, Malta e Svizzera.