Universalmovies.it - Spirit Awards 2025 | Anora domina, ecco i vincitori

Leggi su Universalmovies.it

La corsa verso gli Oscarcontinua senza sosta, edcontinua ad accumulare premi: la pellicolaanche ai Film Independent.Il film di Sean Baker non sembra conoscere ostacoli in questa stagione di premi cinematografici che porteranno all’assegnazioni degli Oscars. Nella notte italiana, infatti,ha portato a casa l’ennesimo riconoscimento in occasione degli ambiti, i premi assegnati alle migliori produzioni indipendenti designati dall’associazione Film Independent.Oltre al premio principale per il Miglior Film, infatti,ha portato a casa la Miglior Regia (a Sean Baker) ed il premio attoriale andato all’attrice Mikey Madison. Inutile dirlo, ma a questo punto un trionfo agli Oscars sembra più che scontato.In questa folle corsa per gli Academyha già trionfato ai WGA, PGA, DGA, Critics Choice, oltre al Festival di Cannes.