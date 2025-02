Ilnapolista.it - Spinazzola: «Rischiamo poco col pallone tra i piedi, sempre lanci lunghi. Non possiamo vincere tutte le palle alte»

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della partita Como-Napoli finita 2-1 per la squadra di casa.

Spinazzola: «Siamo calati sotto l'aspetto mentale più che altro»

Il Napoli nel primo tempo mi è piaciuto. Nel secondo tempo non c'era lo stesso atteggiamento:

«Sono d'accordissimo. Primo tempo propositivi, coraggiosi, secondo tempo nostre. Poi l'autogol è stato sfortunato, siamo stati bravi e calmi nel rimettere la partita dove volevamo. Nel secondo tempo siamo rientrati più compassati, più lenti. Vincevano loro i contrasti. Già tre, quattro partite che nel secondo tempo caliamo sotto l'aspetto mentale più che altro.