Spinazzola ci crede | Campionato non finito prepararsi per l’Inter

ha parlato al termine di Como-Napoli, partita finita 2-1 a favore dei comaschi. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto contro.TUTTO APERTO – Leonardo, apparso su DAZN, non vuole darsi per vinto dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Como, che ha regalato la vetta della classifica al. L’esterno azzurro ora pensa alla partita contro i nerazzurri di sabato prossimo, che è un vero e proprio scontro diretto. Questo il suo intervento: «Abbiamo una settimana per preparare una partita bella, ma siamo ancora là. Sembra che oggi siail, ma siamo lì, siamo forti e sappiamo di potercela giocare. Anche se vincevamo oggi sapevamo che lo scontro connon fosse. Ilnon finirà nemmeno con qualsiasi altro risultato sabato prossimo.