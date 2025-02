Internews24.com - Spinazzola a Dazn: «Non possiamo giocare così! Match con l’Inter? Non chiuderà il campionato…»

di Redazione: «Noncon? Nonil campionato.» Le parole dell'esterno del NapoliAi microfoni di, Leonardo, ha parlato cosi dopo il ko del Napoli contro il Como:SULLA SCONFITTA- «Non. Sono i dettagli che fanno la differenza. Oggi, però, nel secondo tempo non siamo entrati in campo. Loro andavano molto più veloci di noi. Abbiamo una settimana per preparare una grande gara. Siamo ancora lì e sappiamo che siamo forti e ce la»PRESENTARSI DIETRO ALLO SCONTRO DIRETTO- «Cambio poco. Anche se vincevamo oggi lo scontro connon chiudeva il campionato e non finirà nemmeno dopo la gara. Il campionato ancora è lungo e ci sono tanti punti. Domani vedremo gli errori e prepareremo al meglio questa partita»