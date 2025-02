Sport.quotidiano.net - Spezia-Catanzaro 0-1: rosso a Lapadula, poi Pittarello fa centro

La, 23 febbraio 2025 – Crolla dopo quasi un anno il record dell'imbattibilità casalinga dello, che l'ultima volta, prima dell'odierno k.o. con il, era stato battuto dalla Feralpisalò il 28 febbraio del 2024. Il gol decisivo arriva nella ripresa, con loin inferiorità numerica dopo l'espulsione di, in una gara dominata dagli aquilotti. Ci sono, Kouda e Vignali febbricitanti (che vanno in panchina), oltre a Cassata con la febbre alta, quindi D'Angelo è costretto a fare delle scelte. Dopo una fase di studio, la prima occasione per segnare è aquilotta. Al termine di una bella serpentina in area Pio Esposito, al 12', sembra che venga atterrato da Brighenti, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ma dopo la visione del Var nota che non c'è stato contatto e ammonisce l'attaccante spezzino per simulazione.