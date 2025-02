Ilrestodelcarlino.it - ‘Spencerhill’, il festival salta: "Problemi logistici, rimandato"

Lo Spencerhill, previsto in città dal 5 all’8 giugno, è stato rinviato per motivi. L’organizzazione, in collaborazione con il Comune, sta valutando nuove date e formule, lavorando a soluzioni che possano garantire un evento all’altezza delle aspettative del pubblico e degli appassionati. "Lo Spencerhill2025 era una magia che avrebbe trasformato il centro di Ferrara nel fantastico mondo di Bud Spencer & Terence Hill, dove una marea di fan provenienti da tutta Europa avrebbero vissuto giornate indimenticabili di cultura, tanto divertimento e forti emozioni. Ma forze incontrollabili ci hanno fatto perdere i superpoteri e così non saremo in grado compiere l’incanto il prossimo giugno" racconta Matteo Luschi, presidente di The Bulldozers Aps, che rassicura il pubblico: "Nella certezza, e al di là di ogni metafora, che l’amministrazione comunale continuerà a impiegare importanti energie e competenze nel progetto, lavoreremo insieme per creare le condizioni necessarie all’organizzazione del nostro raduno a Ferrara in grande stile spencerhill, che già ha affascinato decine di migliaia di fan nelle precedenti edizioni.