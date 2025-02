Oasport.it - Speed skating, Andrea Giovannini si prende il podio allo sprint nella Mass Start a Tomaszów Mazowiecki

si è unito al festival dei podi della Nazionale italiana diin questo penultimo appuntamento della Coppa del Mondo a. Sull’anello di ghiaccio polacco, l’azzurro ha conquistato il terzo posto, trovando lo spuntoper artigliare la sua prima top-3 stagionale.Una gara molto tattica in cui non c’è stato spazio per alcuna sortita da lontano, in attesa dellodell’ultimo giro a decidere le sorti della sfida.è riuscito in uscita dall’ultima curva ad andare in progressione e a completare la volata in 7:48.57, preceduto dal sudcoreano Seung-Hoon Lee (7:48.05) e dall’olandese Bart Hoolwerf (7:48.51).Un riscontro che rilancia le quotazioni del trentino in vista dei Mondiali su singole distanze ad Hamar (Norvegia), dove si andrà a caccia delle medaglie in questa particolare specialità.