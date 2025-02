Foggiatoday.it - Sparatoria a San Severo: ferito un uomo

Leggi su Foggiatoday.it

Si torna a sparare a San. Unè statocon alcuni colpi di arma da fuoco, questo pomeriggio, in via Matera.È giunto in ospedale accompagnato da parenti. Non è in pericolo di vita. Dopo le cure sarà ascoltato dagli investigatori.Sull’agguato indagano gli agenti del.