Sport.quotidiano.net - Spal, non ci sono più parole. Ennesimo disastro in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fase difensiva horror e colossali errori sotto porta impongono allala quinta sconfitta consecutiva, quella che con tutta probabilità la condannerà a giocarsi la salvezza ai playout. Il Campobasso – che in trasferta non vinceva da quattro mesi – ringrazia e festeggia davanti a 850 tifosi rossoblù in estasi. Per gli altri 5mila dello stadio Mazza di fedelina invece è un incubo senza fine, con le ultime 10 giornate di campionato da vivere col cuore in gola. Né 4-3-3 e nemmeno 3-5-2 per mister Baldini, che sceglie un compromesso schierando un 3-4-3 con Arena, Nador e Bassoli in difesa, Fiordaliso e Mignanelli sulle fasce, Radrezza e Awua in linea mediana e tridente composto da Spini, Antenucci e Parigini. Assetto diverso, ma la musica non cambia. Avvio shock per i biancazzurri, che vanno sotto dopo una manciata di minuti: Arena esce in ritardo su Bifulco, che con un tocco buca centralmente la difesa dellaliberando Di Nardo che dribbla Galeotti e appoggia in fondo al sacco.