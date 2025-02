Spacciatori condannati | si muovevano in bus e vendevano eroina da Fermo a Macerata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 febbraio 2025 – Erano gli artefici di un asse della droga tra il Fermano e il Maceratese ma, alla fine, i loro affari illeciti erano stati scoperti dai carabinieri. Per questo motivo i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia diavevano tratto in arresto due 30enni di nazionalità nigeriana, entrambi residenti a Montegranaro. I due sono finiti alla sbarra e al termine del processo sono statientrambi ad una pena di tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due giovani erano stati individuati dagli investigatori del Nor di, quali potenzialisulla piazza maceratese. Infatti, durante diversi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i pusher nigeriani erano stati visti arrivare e stanziare per pochi minuti alla volta nei principali luoghi frequentati assiduamente dagli assuntori abituali di droga, che intrattenevano sempre contatti fugaci con loro.