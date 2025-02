Ilgiorno.it - Sostegno all’Africa. Due realtà sul podio

Cerimonia di premiazione al Salone Estense per la terza edizione del premio “La bellezza di una buona azione”, istituito in memoria di Giancarlo Pignone, volto noto del mondo politico e sociale varesino scomparso nel 2021. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Harambee, era dedicata quest’anno ai progetti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo e in via di transizione dell’Africa. Due lepremiate dal presidente della fondazione Matteo Richetti insieme all’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari. Un riconoscimento ex aequo: ciascuna ha ricevuto un contributo di 1500 euro. Si tratta di Un Villaggio per Amico,della Valsesia che ha proposto un progetto a favore di una cooperativa agricola in Kenya, e di Medici con l’Africa Cuamm, con il gruppo di Varese che ha promosso un’iniziativa di supporto ad un ospedale in Etiopia, finalizzata alla formazione di ostetriche.