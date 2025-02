Ilrestodelcarlino.it - Sostegno al ‘Progetto Sorriso’ nel nome di monsignor Sambi

"Custodi della Speranza" è stato il tema al centro di un dibattito nel teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. In occasione del 25º anniversario dell’Associazione "Progetto Sorriso", organizzazione di volontariato sammarinese profondamente legata alla figura diPietro, Nunzio Apostolico e definito "Pellegrino" di Pace, nato a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. Sono intervenuti Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone, Luca Beccari Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Fabrizio Colaceci Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di San Marino, Padre Ibrahim Faltas Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa. Fin dalla sua fondazione, l’Associazione Progetto Sorriso guidata dagli insegnamenti die Pietro, si è impegnata con dedizione nel sostenere i bambini senza famiglia in Terra Santa.