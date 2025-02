Dilei.it - SOS labbra screpolate: i prodotti che funzionano davvero (provati dall’esperta)

Leggi su Dilei.it

, rosse e con taglietti? D’estate come d’inverno averemorbidissime e idratate sembra un’impresa impossibile. Ma non per la nostra esperta Camilla Gentili. Le abbiamo chiesto un consiglio per trovare ichesullee lei ci ha regalato una top 5 infallibile per una bocca da baciare.subito!: causeNon solo sbalzi di temperatura, dietro lepossono nascondersi tantissime cause che vanno dalla dieta errata sino alla tendenza a leccare continuamente le. Come ci spiega l’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica.“Troppo sole o troppo freddo possono portare la pelle della bocca a seccarsi e desquamarsi. Attenzione pure alla dieta: cibi troppo salati o piccanti possono provocare una disidratazione”.