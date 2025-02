Agrigentonotizie.it - Sorpresi in auto con cocaina ed eroina: scattano due arresti

Leggi su Agrigentonotizie.it

incon alcune dosi difiniscono ai domiciliari e la Procura, all'udienza di convalida, chiede la custodia in carcere. Per due canicattinesi, trovati in possesso pure di alcuni bilancini di precisione nelle successive perquisizioni, scatta l'arresto. Si tratta di.