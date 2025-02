Anteprima24.it - Sorpresi a rubare in un appartamento, un arresto

Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri hanno arrestato a Cellole (Caserta) un 37enne albanese poco dopo che questi aveva commesso un furto in uninsieme ad un complice, ancora ricercato. Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 19.30, quando i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di via Ghiberti in seguito alla richiesta di intervento per un furto; ad attenderli il proprietario dell’abitazione, che ha raccontato loro che i due ladri avevano appena asportato da casa sua 700 euro in contanti e diversi monili d’oro per un valore di circa 2000 euro. I carabinieri hanno immediatamente visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di vari appartamenti, accertando che i ladri si erano introdotti nella casa con volto coperto da cappellini e scaldacollo, poi quando avevano avvertito l’arrivo sei carabinieri, sono fuggiti provando a scappare a bordo della Alfa Romeo Stelvio di colore nero, lasciata in sosta poco distante dal cancello d’ingresso, con cui erano arrivati; i malviventi non sono però riusciti a fuggire con il mezzo proseguendo la fuga a piedi.