Sora premiati gli imprenditori per ImpresArte 2025

La Sala Consiliare del Comune diha ospitato nella mattinata la prima edizione del Premio “”, un evento che ha celebrato l’eccellenzaale in settori chiave dell’economia nazionale. Un riconoscimento speciale è stato dedicato ai “ni nel mondo”, omaggiando coloro che, pur lontani dalla loro terra natale, continuano a portare avanti con successo attivitàali di grande valore.Tra i partecipanti alla cerimonia, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per valorizzare il talento e l’impegno di chi contribuisce a far crescere e innovare l’economia del nostro Paese. La platea del premio. In prima fila Quadrini“Il Premio ‘’ rappresenta un riconoscimento doveroso per coloro che, con passione e dedizione, sono riusciti a eccellere nei loro settori, mettendo in luce l’orgoglio della nostra provincia e delle nostre tradizioni.