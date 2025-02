Ilfattoquotidiano.it - “Sono tutta naturale, neanche una punturina. Mi do gli schiaffi la sera. Ero quasi fuori da Che Dio Ci Aiuti, non vogliono assicurarmi”: lo rivela Valeria Fabrizi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ironica, tanto. Godereccia, di più.appare come una donna che ha visto la vita con gli occhi giusti: senza rancore, molto divertimento, il giusto grado di consapevolezza rispetto a dolore, debolezze, addii. Eppure si adombra solo rispetto al suo ruolo nella fiction trasmessa dalla Rai, “Che Dio ci”: “Stavano per tagliare il mio ruolo: a causa della mia età non”.Nel curriculum ha un centinaio di film.una superstite; quando mi specchio non lesino in complimenti: “Brava, tieni duro!”. Ho 88 anni.Complimenti.Sa perché li accetto? Perché.Bene.una, mentre ho delle amiche con un occhio da una parte e l’altro chissà dove; o le labbra che arrivano prima del naso, gli zigomi incredibili. Le guardo e non so dove focalizzarmi.