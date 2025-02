Ilfattoquotidiano.it - “Sono identificata come maschio sul passaporto, sono rimasta sconvolta”: l’attrice trans Hunter Schafer tuona contro il presidente Usa Donald Trump

La star e attricedi “Euphoria”ha denunciato pubblicamente una disavventura che le è accaduta: “È importante tenere traccia di dovele cose nel nostro Paese”. Il riferimento è al fatto che, oggi, sul suo nuovovieneancora con il genere maschile.ha spiegato a The Associated Press, mentre si trovava sul red carpet degli Independent Spirit Awards, che “è stata una cosa necessaria e giusta da condivider con tutti”. Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare questo caso e altri casi specifici, citando leggi e restrizioni sulla privacy.Ilamericanoha firmato un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica, istituendo una nuova e ristretta definizione di sesso da parte del governo federale.parte dell’ordine, il governo federale definisce il sesso “solomaschile o femminile e afferma che ciò deve essere riportato sui documenti ufficiali,i passaporti”.