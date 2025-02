Ilgiorno.it - Sondrio, superlavoro del Soccorso alpino: quattro interventi in quota

, 23 febbraio 2025 - Sono stati impegnati per tutta la giornata i tecnici deldella VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna, protagonisti di alcuniin aiuto a scialpinisti che si sono infortunati in. Il primo ha coinvolto i volontari della Stazione di Madesimo che alle 12.20 sono saliti sul Moltespluga, in località Val Loga, a 1950 metri diper aiutare una scialpinista. Dopo aver percorso il primo tratto in motoslitta i soccorritori hanno proseguito con gli sci. La donna è stata immobilizzata con ferula e materassino e poi messa nella barella; infine, è stata portata fino a valle, dove c'era l'ambulanza. L’intervento è terminato intorno alle ore 15:30. Poco dopo, alle poco prima delle 16:30, è giunta una seconda chiamata per una persona infortunata nelle vicinanze del Rifugio Bertacchi.